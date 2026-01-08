Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Minneapolis, agenti Ice uccidono una donna

In questa edizione: Minneapolis, agenti Ice uccidono una donna. Gli Usa sequestrano due petroliere russe. Venezuela: "100 morti per catturare Maduro". A Genova i funerali di Emanuele Galeppini. Omicidio capotreno, killer era stato espulso. L'Inter prende il largo in classifica.

08 Gen 2026 - 13:22
02:00 