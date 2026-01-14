Breaking News delle 11.00 | Migliaia di morti in Iran

In questa edizione: Migliaia di morti in Iran. Iran, Trump: "L'aiuto è in arrivo". Violenze ai cortei pro pal, 8 misure cautelari. Nuovo record per l'argento. 2025 è il terzo anno più caldo mai registrato. Il Toro batte la Roma e va ai quarti di Coppa.