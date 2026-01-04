Breaking News delle 11.00 | Maduro e la moglie in cella a Brooklyn

In questa edizione: Maduro e la moglie in cella a Brooklyn. Russia e Cina chiedono liberazione di Maduro. Strage di Crans, 24 le vittime identificate. Crans, proprietari indagati per omicidio. Siria, blitz di Gb e Francia contro l'Isis. Serie A: la Roma cade, la Juve frena.