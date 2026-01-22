Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Groenlandia, Rutte: ottimo incontro con Trump

In questa edizione: Groenlandia, Rutte: ottimo incontro con Trump. Meloni frena sul Board per Gaza. Torino, operaio 25enne morto sul lavoro. Maltempo al sud, si contano i danni. A Roma la camera ardente di Valentino. Champions: la Juve ai playoff.

22 Gen 2026 - 11:36
02:09 