Breaking News delle 11.00 | Alta tensione sui dazi, Trump minaccia ancora

In questa edizione: Alta tensione sui dazi, Trump minaccia ancora, Davos 2026, la risposta di von der Leyen, Incidente treni in Spagna, 41 vittime, Ancora maltempo al sud, allerta prorogata, Addio a Valentino, venerdì i funerali, Il Como travolge la Lazio, oggi Champions.

20 Gen 2026 - 11:04
01:59 