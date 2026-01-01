Breaking News delle 09.00 | Esplosione in Svizzera, ci sono vittime

In questa edizione: Esplosione in Svizzera, ci sono vittime, Mosca: drone uccide 24 persone, Mattarella, discorso su pace e giovani, Olanda: incendio al campanile della chiesa di Vondelkerk, Uomo di 63 anni muore a causa dello scoppio di un petardo, Benedetta è la prima nata del 2026.