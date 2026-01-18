Logo Tgcom24
Breaking News delle 09.00 | Artico, Trump minaccia l'Europa

In questa edizione: Artico, Trump minaccia l'Europa. Board per Gaza, Trump invita Netanyahu. Uccide il compagno per gelosia e confessa. Si aggrava la posizione del marito. Firmato il nuovo accordo Ue-Mercosur. Inter vince e mantiene la vetta

18 Gen 2026 - 10:10
