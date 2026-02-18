Brad Pitt e Tom Cruise si prendono a botte (ma è IA)

In uno scenario post-apocalittico, i due attori più famosi del mondo si cimentano in un furioso combattimento corpo a corpo. Solo che è tutto finto. E non parliamo della classica finzione cinematografica, fatta di stuntman. Brad Pitt e Tom Cruise non si sono mai presi a cazzotti: i video che state vedendo sono stati integralmente generati dall'Intelligenza artificiale dell'azienda cinese ByteDance. Hollywood insorge e denuncia la "grave violazione del copyright".