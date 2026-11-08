Il nuovo film di David Fincher

Brad Pitt torna al cinema: nei panni di Cliff Booth, come in "C'era una volta a... Hollywood"

Otto anni dopo il film diretto da Tarantino, in cui recitava accanto a Leonardo di Caprio, Pitt torna a vestire i panni del personaggio che gli è valso un Oscar"

di Marta Vittadini
08 Nov 2026 - 13:52
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"Le nuove disavventure di Cliff Booth", nuova pellicola targata David Fincher, prende il via nel 1977. Cliff si è ormai allontanato da tempo dalla carriera di stuntman e si arrangia lavorando come barista e proiezionista. Brad Pitt torna nei panni di colui che gli fece vincere un oscar nel 2020.

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