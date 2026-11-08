Brad Pitt torna al cinema: nei panni di Cliff Booth, come in "C'era una volta a... Hollywood"
Otto anni dopo il film diretto da Tarantino, in cui recitava accanto a Leonardo di Caprio, Pitt torna a vestire i panni del personaggio che gli è valso un Oscar"di Marta Vittadini
"Le nuove disavventure di Cliff Booth", nuova pellicola targata David Fincher, prende il via nel 1977. Cliff si è ormai allontanato da tempo dalla carriera di stuntman e si arrangia lavorando come barista e proiezionista. Brad Pitt torna nei panni di colui che gli fece vincere un oscar nel 2020.