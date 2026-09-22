L'arrivo

Brad Pitt a San Sebastian per presentare "Heart of the Beast"

La star è arrivata nei Paesi Baschi per presentare il suo nuovo thriller, nelle sale italiane"dal 24 settembre

22 Set 2026 - 11:26
01:06 
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