INCONTRO SPETTACOLARE MA TERRIFICANTE

Paura in Botswana, ippopotamo insegue una barca di turisti: la fuga

È successo nelle acque del delta dell'Okavango. Il video di Oznur Bell è diventato subito virale

11 Ago 2026 - 15:27
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Incontro spettacolare ma rischioso nelle acque del delta dell'Okavango, in Botswana. Oznur Bell stava riprendendo un elefante durante il viaggio in barca con i suoi tre figli e un'amica, quando un ippopotamo ha improvvisamente iniziato a dirigersi verso la loro imbarcazione. Accortosi delle intenzioni dell'animale, il conducente ha ordinato a tutti di rimanere ben saldi e ha spinto al massimo il motore. La fuga è riuscita per un soffio: l'ippopotamo ha infatti continuato a inseguire la barca per alcuni istanti, prima di essere lasciato indietro.

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Il filmato di quanto accaduto, condiviso online, ha raggiunto in poco tempo milioni di persone, diventando virale. A colpire non è stata soltanto la spettacolarità delle immagini, ma anche la rarità di un inseguimento così ravvicinato, come hanno confermato le stesse guide esperte del delta dell'Okavango.

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