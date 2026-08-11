Paura in Botswana, ippopotamo insegue una barca di turisti: la fuga

Incontro spettacolare ma rischioso nelle acque del delta dell'Okavango, in Botswana. Oznur Bell stava riprendendo un elefante durante il viaggio in barca con i suoi tre figli e un'amica, quando un ippopotamo ha improvvisamente iniziato a dirigersi verso la loro imbarcazione. Accortosi delle intenzioni dell'animale, il conducente ha ordinato a tutti di rimanere ben saldi e ha spinto al massimo il motore. La fuga è riuscita per un soffio: l'ippopotamo ha infatti continuato a inseguire la barca per alcuni istanti, prima di essere lasciato indietro.