Bonus mobili, proroga fino al 31 dicembre 2026

La legge di bilancio 2026 proroga il bonus mobili fino al 31 dicembre 2026. Fissato a 5mila euro il tetto massimo della spesa, con detrazione del 50 per cento e nella quale rientrano, tra gli altri, mobili d'arredo e grandi elettrodomestici, purché rispettino specifiche classi energetiche. Esclusi parquet, tendaggi e infissi. Il bonus spetta solo se è stato effettuato almeno uno degli interventi di recupero edilizio previsti dalla normativa.