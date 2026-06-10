Bonus Centri Estivi, Fava (Inps) a Tgcom24: "Così andiamo incontro alle famiglie"

"In soli 3 mesi - conclude - sono stati registrati 350mila accessi ai servizi e i servizi sono tanti. Tra i più utilizzati ci sono il bonus asilo nido, l'assegno unico universale, il bonus nuovi nati e infine i congedi. Questo soddisfa le esigenze di tutti: le mamme che lavorano, il nucleo familiare e anche il datore di lavoro".