Bonus Centri Estivi, Fava (Inps) a Tgcom24: "Così andiamo incontro alle famiglie"
Il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale spiega come funziona la misura, a chi è destinata, quali sono gli importi previsti e in che tempi
"Una misura facile, rivolta ai genitori con bimbi dai 3 ai 14 anni, figli di dipendenti e pensionati pubblici o orfani. Mettiamo a disposizione circa 3mila contributi di importo massimo setitmanale pari a 100 euro, in base all'Isee, fino a 4 settimane. Cinquecento posti sono riservati a bambini con disabilità". Così il presidente dell'Inps Gabriele Fava spiega a Tgcom24 come funziona il Bonus Centri Estivi.
"E' senz'altro un'iniziativa che va incontro proprio alle esigenze delle famiglie nel periodo estivo - sottolinea il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - ed è molto facile perché basta collegarsi tramite app o sito per usufruirne compilando un unico modulo".
L'intervento a Tgcom24 è anche l'occasione per fare un primo bilancio sul nuovo portale Inps dedicato alle famiglie e alla genitorialità. "Sta dando risultati soddisfacenti, - aggiunge Fava, - nel ridisegnare l'Inps a servizio dei cittadini. Dà, infatti, tutte le informazioni: prima che nasca un figlio e quando nasce, andando a coprire tutto l'arco genitoriale".
"In soli 3 mesi - conclude - sono stati registrati 350mila accessi ai servizi e i servizi sono tanti. Tra i più utilizzati ci sono il bonus asilo nido, l'assegno unico universale, il bonus nuovi nati e infine i congedi. Questo soddisfa le esigenze di tutti: le mamme che lavorano, il nucleo familiare e anche il datore di lavoro".