Bologna, nonna Aurora lascia i fornelli dopo 20 anni di tortellini

Gli abitanti della Bolognina, storico quartiere della città di Bologna, quando hanno letto il cartello con scritto 'vendesi attività', hanno dovuto stropicciarsi gli occhi per l'incredulità. La Trattoria dell'Aurora, come la chiamano in tono confidenziale, qua la conoscono tutti per esperienza diretta. Un piatto delle sue mitologiche tagliatelle al ragù, almeno una volta, se lo sono mangiato di gusto