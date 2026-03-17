Fino a giugno affiancherà il nuovo titolare

Bologna, nonna Aurora lascia i fornelli dopo 20 anni di tortellini

La signora, 75 anni di amore per la pasta fresca, ha annunciato che entro l'estate chiuderà i battenti

di Rita Ferrari
17 Mar 2026 - 20:11
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Gli abitanti della Bolognina, storico quartiere della città di Bologna, quando hanno letto il cartello con scritto 'vendesi attività', hanno dovuto stropicciarsi gli occhi per l'incredulità. La Trattoria dell'Aurora, come la chiamano in tono confidenziale, qua la conoscono tutti per esperienza diretta. Un piatto delle sue mitologiche tagliatelle al ragù, almeno una volta, se lo sono mangiato di gusto

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