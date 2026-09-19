Bologna dedica un murales a Raffaella Carrà

Il mito di Raffaella Carrà continua a vivere nei cuori della gente, per le strade della città…. A Bologna è stato appena inaugurato il murale che celebra la Raffa nazionale. L’opera è nata grazie a ShowLove un’associazione giovanile che attraverso l’arte e lo sport incoraggia i giovani a credere nei propri sogni. Non a caso la parola scelta a corredo dell’immagine è "Speranza". A Bologna, città dove la Carrà era nata, è il primo murale che le viene dedicato. Una gigantografia appoggiata a uno dei tanti palazzi del quartiere Bolognina.

