il provvedimento

Bollo, abolita la tassa per piccole e medie auto e per tutti i motocicli

È una delle tasse più "datate""della storia d'Italia, introdotta nel 1953 come "tassa di circolazione"

di Caterina Ruggeri
16 Set 2026 - 19:31
01:26 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo