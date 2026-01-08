Logo Tgcom24
in vigore dal primo gennaio

Luce e gas, Arera: maggiori tutele e indennizzi per i consumatori

Tra le novità del Testo Unico anche risposte ai reclami più veloci

di Caterina Ruggeri
08 Gen 2026 - 14:32
01:24 

Nuove regole e cambiamenti dal primo gennaio grazie al Testo Unico varato da Arera, l'Autorità per Energia Reti e Ambienti. Per i consumatori, maggiore chiarezza nelle bollette di luce e gas.

