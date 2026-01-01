Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
aumenti e ribassi nell'anno

Bollette della luce in ribasso nel primo semestre del 2026

"Riallineamento accise carburanti: il diesel aumenta di 4 centesimi e la benzina scende di 4 centesimi

01 Gen 2026 - 19:48
01:32 
video evidenza
spese