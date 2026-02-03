Bolivia, i "pepinos" sfilano a La Paz per la festa di carnevale

A La Paz, capitale della Bolivia, ci si prepara per i festeggiamenti del carnevale con una compagnia di pepinos, gli iconici "cetrioli" - questa la traduzione - della città andina, che con i loro costumi sgargianti, hanno danzato, saltato e cantato, facendo rivivere una delle tradizioni più amate della città. Ma gli abitanti della capitale non disdegnano il carnevale degli amici a quattro zampe, che indossano bellissimi costumi e sfilano per la via centrale della città, dove si fanno offerte benaugurati alla Pachamama, la madre terra.