Bolivia, al via a La Paz i 40 giorni di Carnevale

La Paz ha dato il via domenica 18 gennaio ai 40 giorni di Carnevale con la tradizionale cerimonia del "Desentierro del Pepino", un rituale simbolico che segna la rinascita dell'iconico personaggio della città. Centinaia di abitanti hanno assistito a una finta processione funebre fuori dal Cimitero Generale, dove persone in abiti tradizionali hanno portato per le strade la bara viola di Pepino, guidate dalla banda municipale e dal sindaco della città. Una volta risvegliato, il Pepino è balzato fuori dalla bara indossando i colori rosso e verde della bandiera di La Paz, dando il via alla prima grande celebrazione della stagione carnevalesca 2026, mentre gruppi folcloristici danzavano insieme ai funzionari della città.