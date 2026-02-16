Belluno, la bisnonna barista spegne 93 candeline

Dal 1970 Iolanda De Nardin gestisce il bar della stazione di Agordo, in provincia di Belluno, diventando una presenza familiare per l’intero paese. Sabato scorso ha festeggiato i suoi 93 anni, circondata da quattro figli, cinque nipoti e sei pronipoti, insieme ai clienti più affezionati che la considerano quasi una parente. Nonostante giornate lunghe dalle 6.30 alle 20, Iolanda continua a lavorare con passione, aiutata dal nipote Bruno e dalle figlie, e sogna di restare ancora al bar per altri dieci anni, prima di godersi finalmente la pensione.