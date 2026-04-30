Billie Eilish, in uscita il docufilm sul suo tour

Girato e proiettato in 3D, come piace al regista di Avatar e Titanic tra le varie, il film non è solo una colossale riproposizione dei concerti dell'ultimo megatour della popstar ribelle per eccellenza, ma come dice lo stesso Cameron: "È un film che entra molto nel cuore, nella mente e nell'anima creativa di Billie Eilish". Dall'altra parte la 24enne ha scherzato così con i suoi fan: "È stata un'idea di Cameron, io non volevo farlo, poi ci ho ripensato e mi sono detta... ma è fantastico".

