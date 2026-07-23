Le big tech sotto la morsa dei debiti: ammonterebbero a 1.650 miliardi

I debiti delle big tech sono ingenti, ma sotto controllo. Secondo lo studio di un quotidiano giapponese ammonterebbero a 1.650 miliardi di dollari, ma dentro questa cifra ci sarebbero capitali parcheggiati per costruire data center, comprare chip e assicurarsi l'energia necessaria ad alimentare l'intelligenza artificiale. Oracle ha superato i 270 miliardi di dollari di impegni contrattuali futuri. Per gli analisti è anche il segno della corsa agli investimenti senza precedenti.