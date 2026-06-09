Bianca Censori shock nel nuovo video di Kanye West

Il nuovo videoclip di "Gemini Season" - il brano lanciato da Kanye West per il suo 49esimo compleanno - è finito al centro delle polemiche. A far discutere i media e il pubblico è la performance della moglie dell'artista, Bianca Censori, che del video è sia regista che protagonista, all'interno di una cornice grottesca, provocatoria e ad altissimo tasso erotico che stravolge l'immaginario rurale in chiave voyeuristica.