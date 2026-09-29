Bianca Balti in prima linea nella lotta al cancro: "Premiata la mia forza, ritrovata a due anni dalla malattia"
Dal Maschio Angioino di Napoli, la top model torna a parlare di salute e fragilità e del suo nuovo impegno con la Fondazione Mind Your Cancer
"A due anni dalla malattia sto ritrovando la forza. Negli ultimi due anni, in molti momenti, ho fatto finta di essere forte. Finalmente, piano piano, mi sento veramente forte". E' con un sorriso disarmante e una grinta riconquistata dopo aver sconfitto le sue fragilità - come ammette con candore - che la top model Bianca Balti torna a parlare del cancro. Lo fa nella cornice speciale del Cortile del Maschio Angioino a Napoli, sul palco dove ritira il Premio Artis Suavitas, riconoscimento conferito per il settimo anno a personalità della cultura, dell'arte, dello spettacolo, dello sport e della società, che si sono contraddistinte per impegno civile.
"Sto trovando nella mia nuova missione con la Fondazione Mind Your Cancer la forza attraverso la volontà di aiutare gli altri. Quando abbiamo un problema, uscire da noi stessi e pensare a cosa possiamo fare per gli altri ci toglie dall’ossessione su noi stessi e ci dà un nuovo valore nella vita. Dedico questo premio a me stessa oggi", aggiunge. Alla cerimonia di premiazione ha, infatti, unito un altro importante appuntamento: la firma di un protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e la Fondazione Mind Your Cancer, di cui è presidente, sui temi della comunicazione, della sensibilizzazione e del benessere delle persone coinvolte nei percorsi di cura oncologica.
"La forza - continua la top 42enne - si trasmette essendo noi stesse, con onestà. Nel momento in cui ci facciamo vedere anche nelle nostre fragilità, scopriamo che tutti affrontiamo momenti di difficoltà. La grande forza la troviamo nel condividere e nell’essere sempre noi stesse", conclude. E che la vita sia finalmente tornata a sorridere in maniera dirompente lo dimostra anche il fatto che Bianca Balti progetterebbe a breve di fare un passo importante: le nozze con il compagno Alessandro Cutrera.