Bicchierini del caffè che si possono mangiare o vaschette di gelato fatte con le alghe. Nonostante gli sforzi legislativi, tra il 2000 e il 2019 l'uso della plastica a livello mondiale è quasi raddoppiato, soprattutto nel packaging. Per questo diverse aziende hanno sviluppato soluzioni alternative, come gli involucri facilmente biodegradabili o addirittura commestibili. È il caso delle capsule fatte con le alghe per contenere cibi, condimenti o liquidi. Secondo gli esperti queste piante sono ricche di sostanze naturali facilmente convertibili in pellicole e crescono rapidamente. Oppure i bicchieri per le bevande fatte con farine e fibre vegetali che trasformano il contenitore in una cialda: nel breve termine è resistente al calore, ai liquidi e all'umidità grazie alla struttura compatta.

