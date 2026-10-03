Serata di solidarietà a Milano

Beppe Carletti: "C'è più gioia nel dare che nel ricevere"

Il frontman dei Nomadi"racconta tutte le iniziative benefiche portate avanti nel corso degli anni dal gruppo musicale più longevo in Italia

03 Ott 2026 - 18:14
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