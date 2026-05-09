PIù COLPITI I cittadini LOMBARDI

Benzina, luce e gas: i rincari costano agli italiani 29 miliardi

È il conto stimato dall'Ufficio Studi della Cgia

di Giulia Ronchi
09 Mag 2026 - 12:47
01:17 
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