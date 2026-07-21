lo spettacolo in strada

Benson Boone incanta i fan con delle acrobazie dopo un concerto

Il cantante 24enne, dopo il suo live in Indianapolis, si è fermato accanto al suo tour bus per dilettarsi con qualche salto mortale

21 Lug 2026 - 15:55
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