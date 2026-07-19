IL FUTURO CHE CI ASPETTA Bella Scienza, un "interruttore" per il prurito

Perché quando ci grattiamo, dopo qualche secondo, il prurito si spegne? Può sembrare una domanda banale, ma è uno dei grandi interrogativi della neurobiologia sensoriale. Per anni gli scienziati hanno studiato soprattutto come nasca questa sensazione ma molto meno come il sistema nervoso riesca a interrompere quel segnale. Adesso arriva un risultato interessante dall'Università Cattolica di Lovanio, in Belgio, presentato al Congresso annuale della Società Biofisica. I ricercatori hanno in...