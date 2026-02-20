Bella Scienza, "dormirci su" aiuta a risolvere i problemi
Ti è mai capitato di guidare ciò che vivi nel tuo sogno?di Claudia Vanni e Marco Martinelli
Ti è mai capitato di guidare ciò che vivi nel tuo sogno? Se sì, saresti stato il candidato ideale per uno studio che sta facendo discutere: può la fase REM, quella in cui sogniamo di più, diventare un “laboratorio” per favorire soluzioni creative? Sembra di sì, secondo i ricercatori della Northwestern University negli USA.
L’idea di partenza è legata a un filone ben noto nelle neuroscienze della memoria: durante il sonno il cervello riattiva e riorganizza informazioni recenti. La domanda è: possiamo indirizzare questa riattivazione, in modo controllato, verso un problema rimasto aperto?
Per farlo, gli scienziati hanno usato una tecnica chiamata Targeted Memory Reactivation: in pratica si abbina un’informazione a uno stimolo (in questo caso un suono) e poi si ripropone quello stimolo durante il sonno, per “richiamare” il ricordo senza svegliare la persona.
Marco Martinelli e Claudia Vanni svelano i risultati di questo esperimento nella nuova puntata di Bella Scienza, scoprendo che alla fine, “dormiamoci su” ha basi neurobiologiche reali.