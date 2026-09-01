Le Ong: "Imboscata"

Belgio, la linea dura contro i migranti: controlli a tappeto per gli irregolari

In moltissimi casi è scattato l'immediato fermo e l'avvio delle procedure di espulsione"

di Paolo Scarlata
01 Set 2026 - 19:21
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