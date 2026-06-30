in via di estinzione

Belgio, allo zoo di Malines arriva un cucciolo di giraffa

Le immagini arrivano dal Belgio, dove il piccolo è stato ripreso accanto alla madre mentre muove i primi passi nel recinto

30 Giu 2026 - 15:12
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