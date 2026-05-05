Usa, 1.500 beagle liberati da un centro di ricerca: avranno una nuova vita

I primi beagle prelevati da un allevamento e centro di ricerca cinofilo del Wisconsin, teatro di recenti proteste, sembravano aver capito subito di essere al sicuro. Big Dog Ranch Rescue e il Center for a Humane Economy hanno negoziato un accordo riservato per l’acquisto di 1.500 cani a un prezzo non divulgato dalla Ridglan Farms, dove il mese scorso la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e spray al peperoncino per respingere gli attivisti che tentavano di portare via i beagle dalla struttura.