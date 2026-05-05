Usa, 1.500 beagle liberati da un centro di ricerca: avranno una nuova vita
Acquistati dopo la protesta di alcuni attivisti, sono adesso pronti per l'adozione
I primi beagle prelevati da un allevamento e centro di ricerca cinofilo del Wisconsin, teatro di recenti proteste, sembravano aver capito subito di essere al sicuro. Big Dog Ranch Rescue e il Center for a Humane Economy hanno negoziato un accordo riservato per l’acquisto di 1.500 cani a un prezzo non divulgato dalla Ridglan Farms, dove il mese scorso la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e spray al peperoncino per respingere gli attivisti che tentavano di portare via i beagle dalla struttura.
Ora, Big Dog Ranch Rescue sta collaborando con partner in tutto il Paese per trovare una casa a 1.000 dei cani, mentre il Center for a Humane Economy si occuperà del resto. I primi 300 cani sono stati prelevati da Ridglan venerdì, mentre altri saranno prelevati nel corso della prossima settimana. Le associazioni animaliste hanno allestito un'area di transito con recinti per il gioco nel Wisconsin, dove i cani vengono vaccinati, dotati di microchip, sterilizzati o castrati e preparati per il trasporto.