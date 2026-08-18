L'allarme dalla Bce: l'entusiasmo per l'IA potrebbe dar vita a una bolla finanziaria
Pericolosa la corsa all'acquisto di titoli che si rivalutano in fretta. A rischio gli investimenti delle famiglie se questi"dovessero cominciare a valere menodi Patrizia Fontana
La Banca Centrale Europea lancia l'allarme. L’entusiasmo per l'intelligenza artificiale e per tutte le tecnologie che gravitano intorno, ha attivato una spirale che potrebbe diventare molto pericolosa. La corsa all'acquisto di titoli che si rivalutano velocemente potrebbe creare la cosiddetta bolla finanziaria. Infatti, se l'IA dovesse deludere le aspettative e i titoli cominciassero a valere sempre meno, sarebbero a rischio gli investimenti delle famiglie dell'Eurozona.