L'allarme dalla Bce: l'entusiasmo per l'IA potrebbe dar vita a una bolla finanziaria

La Banca Centrale Europea lancia l'allarme. L’entusiasmo per l'intelligenza artificiale e per tutte le tecnologie che gravitano intorno, ha attivato una spirale che potrebbe diventare molto pericolosa. La corsa all'acquisto di titoli che si rivalutano velocemente potrebbe creare la cosiddetta bolla finanziaria. Infatti, se l'IA dovesse deludere le aspettative e i titoli cominciassero a valere sempre meno, sarebbero a rischio gli investimenti delle famiglie dell'Eurozona.