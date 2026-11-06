Bce, Lagarde: "Abbiamo già alzato i tassi, ma a dicembre vedremo se necessario altro rialzo"
La presidente della Banca Centrale Europea era"ospite dell'osservatorio For Independent Thinking nell'ambito del progetto internazionale "Young Factor""di Stefania Scordio
La presidente della Bce Christine Lagarde non esclude nulla in tema di tassi. A dicembre, in quello che sarà molto probabilmente l'ultimo consiglio che presiederà sull'argomento, la Banca Centrale Europea valuterà infatti se ritoccare il costo del denaro. Lo afferma davanti a una platea di oltre 600 studenti invitati in Piazza Affari.