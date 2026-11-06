Le parole a Milano

Bce, Lagarde: "Abbiamo già alzato i tassi, ma a dicembre vedremo se necessario altro rialzo"

La presidente della Banca Centrale Europea era"ospite dell'osservatorio For Independent Thinking nell'ambito del progetto internazionale "Young Factor""

di Stefania Scordio
06 Nov 2026 - 13:17
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La presidente della Bce Christine Lagarde non esclude nulla in tema di tassi. A dicembre, in quello che sarà molto probabilmente l'ultimo consiglio che presiederà sull'argomento, la Banca Centrale Europea valuterà infatti se ritoccare il costo del denaro. Lo afferma davanti a una platea di oltre 600 studenti invitati in Piazza Affari.

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