Barricate dell'Ue contro le auto cinesi: pronto un piano di bonus e incentivi

Lo rivela il "Financial Times", che svela le bozze del provvedimento

di Leonardo Panetta
18 Feb 2026 - 12:34
L'Unione europea cerca di arginare la concorrenza cinese. Come rivelato dal "Financial Times", Bruxelles sta infatti studiando contromosse per sfidare le auto cinesi: previsto un piano di bonus e di incentivi vincolato alla produzione di vetture all'interno del territorio dell'Ue. In una prima bozza del provvedimento, i mezzi elettrici, ibridi e ricaricabili che potranno accedere a programmi statali dovranno essere assemblati negli stati dell'Unione. Ma non solo.

