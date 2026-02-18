Barricate dell'Ue contro le auto cinesi: pronto un piano di bonus e incentivi
Lo rivela il "Financial Times", che svela le bozze del provvedimentodi Leonardo Panetta
L'Unione europea cerca di arginare la concorrenza cinese. Come rivelato dal "Financial Times", Bruxelles sta infatti studiando contromosse per sfidare le auto cinesi: previsto un piano di bonus e di incentivi vincolato alla produzione di vetture all'interno del territorio dell'Ue. In una prima bozza del provvedimento, i mezzi elettrici, ibridi e ricaricabili che potranno accedere a programmi statali dovranno essere assemblati negli stati dell'Unione. Ma non solo.