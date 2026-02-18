Barricate dell'Ue contro le auto cinesi: pronto un piano di bonus e incentivi

L'Unione europea cerca di arginare la concorrenza cinese. Come rivelato dal "Financial Times", Bruxelles sta infatti studiando contromosse per sfidare le auto cinesi: previsto un piano di bonus e di incentivi vincolato alla produzione di vetture all'interno del territorio dell'Ue. In una prima bozza del provvedimento, i mezzi elettrici, ibridi e ricaricabili che potranno accedere a programmi statali dovranno essere assemblati negli stati dell'Unione. Ma non solo.