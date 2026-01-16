Logo Tgcom24
Baroni (Assolavoro): "Nel 2025 raggiunti numeri record per l'occupazione"

"Una crescita"fondata soprattutto su contratti di qualità,"quindi"a tempo indeterminato", ha aggiunto

16 Gen 2026 - 15:35
10:24 

"Il 2025 si è chiuso con una crescita importante dell'occupazione. Sono stati raggiunti numeri record e questo è molto positivo così come è molto positivo il fatto che questa crescita si sia fondata soprattutto su contratti di qualità, quindi a tempo indeterminato". Lo ha detto a Tgcom24 il presidente di Assolavoro Francesco Baroni.  

"Resta un tema secondo me molto critico su cui vale la pena concentrarsi: il numero degli inattivi. Nel corso del 2025, la riduzione degli inattivi è stata di circa 35mila unità, quindi un numero tutto sommato molto contenuto, e pensando anche all'evoluzione del mercato del lavoro questo tema richiede grande attenzione", ha aggiunto. 

Il presidente di Assolavoro ha poi parlato delle prospettive per il 2026, delle competenze che servono per trovare lavoro oggi e dell'impatto dell'intelligenza artificiale.

