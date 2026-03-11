Bari, l'ottava edizione di "Divina colomba": la gara premia l'eccellenza del dolce pasquale

Maestria, metodo, passione ed ecco servite le migliori colombe artigianali d'Italia. Ingredienti semplici e un profumo inconfondibile per lievitati di prestigio, protagonisti dell'ottava edizione di "Divina colomba", a Bari alla Fiera del Levante. Trenta i finalisti in gara, provenienti da tutta Italia: a giudicarli una giuria di esperti della panificazione e della pasticceria che hanno valutato dieci parametri, dalla forma al gusto, dalla sofficità al colore dell'impasto, con un voto da uno a dieci.