Bari, Alfa si imbatte in un matrimonio e dedica una canzone agli sposi

Alfa si è imbattuto in un matrimonio a Bari e ha chiesto alla wedding planner se potesse dedicare una canzone agli sposi, Carlo Narcisi e Natasha Damiani. L'organizzatrice delle nozze ha dato il suo benestare con piacere e così, il cantautore, che aveva con sé la chitarra e che era in città per esibirsi in concerto alla Fiera del Levante, ha cantato "Il filo rosso" tra lo stupore dei presenti e, soprattutto, dei protagonisti.