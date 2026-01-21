Barcellona, si aggrava il bilancio del secondo deragliamento: almeno un morto e cinque feriti gravi

Gli incidenti sono avvenuti due giorni dopo un altro deragliamento, avvenuto domenica scorsa in Andalusia, che ha causato la morte di almeno 42 persone nel sud del Paese e il ferimento di altre decine. Proprio mercoledì, il giorno dopo gli altri due incidenti in Catalogna, sono iniziati i tre giorni di lutto nazionale voluti dal primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, in onore delle vittime di Adamuz. I soccorritori stavano ancora cercando altre vittime tra le macerie del tragico incidente ferroviario di domenica, avvenuto a circa 800 chilometri di distanza, quando si sono dovuti impegnare anche in Catalogna. Sánchez ha preso atto dell'incidente avvenuto nella zona di Gelida, scrivendo su X: “Tutto il mio affetto e la mia solidarietà alle vittime e alle loro famiglie”.