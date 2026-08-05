Barbie 2, il sequel del film si è trasformato in un vero e proprio caso

Sembrava tutto scritto... Dopo Barbie 1 sarebbe arrivato il sequel… Ma il ritorno sullo schermo della bambola più famosa al mondo si è trasformato in un vero e proprio caso. I numeri facevano ben sperare. Il film ha infatti incassato quasi 1 miliardo e mezzo di dollari al box office. E allora perché non bissare? Il nodo da sciogliere riguarderebbe contratti, richieste economiche e impegni futuri dei protagonisti. Secondo il New York Times, Warner Bros avrebbe tempo fino a dicembre per trovare un accordo poi i diritti del sequel dovrebbero tornare a Mattel, che potrebbe realizzare un nuovo film senza il cast e la regista del primo Barbie. Da non trascurare neanche la richiesta economica da parte degli attori. Sempre secondo i beninformati solo Ryan Gosling avrebbe chiesto 20 milioni di dollari per vestire di nuovo i panni di Ken.