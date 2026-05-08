Venezia, "Il bambino con il razzo" di Banksy torna a incantare residenti e turisti

“Migrant Child” di Banksy – un murale che raffigura un bambino rifugiato con un giubbotto di salvataggio che lancia un razzo di segnalazione rosa sopra le acque dei canali di Venezia – è stato inaugurato giovedì, dopo un accurato restauro volto a preservare l’opera dal deterioramento causato dall’umidità e dalle inondazioni. L’edificio, disabitato quando Banksy vi ha realizzato l’opera, è stato acquistato lo scorso anno da una banca italiana che ha finanziato interamente il restauro, murale compreso. L'edificio di tre piani si trova nel quartiere di Dorsoduro, vicino alla principale università di Venezia. L'opera murale restaurata attraverserà i canali di Venezia a bordo di una barca l'8 e il 9 maggio, in modo che i residenti possano ammirarla prima che venga riportata definitivamente a Palazzo San Pantalon una volta completato il restauro dell'edificio storico, attualmente previsto per il 2027. Il palazzo dovrebbe riaprire come spazio culturale multifunzionale dedicato all'arte.