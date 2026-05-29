Banca d'Italia, la relazione annuale del governatore Fabio Panetta

Il governatore Fabio Panetta nella relazione annuale della Banca d'Italia spiega che le guerre in Medioriente e in Ucraina, combinate con i dazi di Trump, hanno ridimensionato lo slancio economico dell'intera Europa. Le banche restano solide, ma ci vuole prudenza. Ampio spazio al capitolo intelligenza artificiale che avrà un profondo impatto sul mondo del lavoro, soprattutto per i giovani. Appello all'Europa: in questo quadro di instabilità serve un'azione rapida e maggiore unità.