Non c'è più pace per i bambini: uno su quattro vive in una zona di conflitto
L'Africa è il continente dove si concentra il maggior numero di piccoli che vivono in zone di guerra. La violenza sessuale è un'altra grave realtà sottostimata
Pesante. È il quadro che emerge dal nuovo rapporto pubblicato da Save the Children, secondo cui oggi quasi un bambino su quattro nel mondo vive oggi in una zona di guerra: il numero più alto mai registrato dall'inizio delle rilevazioni nel 1990. Sono in totale 589 milioni i piccoli che vivono in aree colpite da conflitti armati, mentre nel 2015 erano 378 milioni. Un balzo, quindi, di oltre la metà. Il report però va oltre, prendendo in esame anche le gravi violazioni contro i bambini verificate dalle Nazioni Unite tra il 2005 e il 2025, tra cui uccisioni e mutilazioni, reclutamento da parte di forze e gruppi armati, violenze sessuali.
I bambini sotto le bombe: un salto imponente
Come descritto in Stop the War on Children: Changing the Odds, il nuovo rapporto pubblicato da Save the Children, in 30 anni la quota di minori esposti ai conflitti è più che raddoppiata, passando da circa il 10% a metà degli anni '90 al 23,4% nel '25. Ecco quindi come il numero dei bambini coinvolti in zone di guerra è salito oggi a 589 milioni in totale. A causa dei diverbi in Paesi come Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Nigeria, l'Africa è il continente dove si concentra il maggior numero di bambini che vivono in aree di conflitto, con circa 260 milioni di minori.
Situazione simile in Medio Oriente, dove a pesare è soprattutto il conflitto fra Israele e Palestina. "Questi dati record ci ricordano con forza che i conflitti stanno devastando la vita quotidiana, l'istruzione, la salute e le prospettive future di centinaia di milioni di bambini. Se non verranno compiuti maggiori sforzi per proteggere i minori nei contesti di guerra, le conseguenze dei conflitti di oggi si protrarranno per decenni”, ha dichiarato Gudrun Østby, ricercatrice del PRIO.
Niente aiuti umanitari e molte violenze
Tra le gravi violazioni contro i bambini, la negazione degli aiuti umanitari registra la crescita più allarmante. I casi verificati sono aumentati da 509 nel 2015 a 8.322 nel 2025. E qui torna al centro del discorso il Medio Oriente: infatti, più del 70% dei casi registrati lo scorso anno ha coinvolto bambini palestinesi. Questa violazione rappresenta oltre un quinto di tutte quelle documentate dalle Nazioni Unite. Un altro aspetto devastante è la violenza sessuale contro i piccoli, una realtà gravemente sottostimata. Sono circa 30mila gli episodi documentati e la grande maggioranza avviene in Africa, fra Repubblica Democratica del Congo, Somalia e Ciad.
“Quasi un bambino su quattro nel mondo vive oggi in una zona di conflitto. Cosa può esserci di più importante della sua protezione? Eppure, mentre il numero dei minori esposti alla violenza continua ad aumentare, i meccanismi chiamati a garantirne la sicurezza e i diritti stanno avvicinandosi pericolosamente al punto di collasso", ha commentato Inger Ashing, Direttrice generale di Save the Children International. "Stiamo assistendo alla strumentalizzazione degli aiuti umanitari, che vengono attaccati e deliberatamente ostacolati. Alle organizzazioni umanitarie viene negato l'accesso, i finanziamenti subiscono pesanti tagli e i bisogni crescono più rapidamente della nostra capacità di raggiungere ogni bambino in difficoltà. Nel frattempo, le parti coinvolte nei conflitti continuano a ignorare le regole della guerra", ha poi continuato. Aishing ha poi concluso, sottolineando la possibile soluzione: "Se vogliamo davvero cambiare il destino dei bambini che vivono nelle zone di conflitto, dobbiamo mettere la loro protezione al primo posto e lavorare per la pace che meritano”.