“Quasi un bambino su quattro nel mondo vive oggi in una zona di conflitto. Cosa può esserci di più importante della sua protezione? Eppure, mentre il numero dei minori esposti alla violenza continua ad aumentare, i meccanismi chiamati a garantirne la sicurezza e i diritti stanno avvicinandosi pericolosamente al punto di collasso", ha commentato Inger Ashing, Direttrice generale di Save the Children International. "Stiamo assistendo alla strumentalizzazione degli aiuti umanitari, che vengono attaccati e deliberatamente ostacolati. Alle organizzazioni umanitarie viene negato l'accesso, i finanziamenti subiscono pesanti tagli e i bisogni crescono più rapidamente della nostra capacità di raggiungere ogni bambino in difficoltà. Nel frattempo, le parti coinvolte nei conflitti continuano a ignorare le regole della guerra", ha poi continuato. Aishing ha poi concluso, sottolineando la possibile soluzione: "Se vogliamo davvero cambiare il destino dei bambini che vivono nelle zone di conflitto, dobbiamo mettere la loro protezione al primo posto e lavorare per la pace che meritano”.