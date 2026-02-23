Bafta,"da William e Kate alle star di Hollywood: ecco i look degli oscar inglesi
La 79esima edizione dei Bafta Awards a Londra è stata un vero e proprio spettacolo glamdi Silvia Carrera
Sul più ambito red carpet britannico Kate Middledon incanta. Regina di stile con un abito fluttuante in tulle color lampone già indossato, ma per questo non meno memorabile, confermando che non serve accaparrarsi l'abito di grido per colpire nel segno. Un’apparizione a sorpresa, la prima ai Bafta dopo anni di assenza, che ha fatto splendere la coppia reale, di questi tempi vera colonna portante della monarchia. Gli altri outfit si fanno largo passo dopo passo sul tappeto rosso d'oltremanica.