Dal Superbowl in Usa a Milano: Bad Bunny in doppio concerto all'Ippodromo

Da Portorico al Superbowl in California: e ora Bad Bunny conquista anche l'Italia. Il primo artista a vincere un grammy con un disco in spagnolo, Benito Martinez Ocasio, alias Bad Bunny, è arrivato a Milano dove si esibirà in un doppio concerto all'Ippodromo. Le date sono 17 e 18 luglio. In 157 mila arriveranno da ogni parte d'italia : i treni hanno registrato un'impennata di richieste verso il capoluogo lombardo nei giorni degli show.