doppio concerto all'ippodromo

Bad Bunny arriva a Milano: un omaggio alla musica italiana dà il via allo show

Sono arrivati da tutta Italia. Le due date del concerto"della star portoricana del reggaeton"raggiungono quasi 160mila fan

18 Lug 2026 - 11:50
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