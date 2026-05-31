Avvistato (di nuovo) un orso sull'Altopiano di Asiago

Alle ore 22.30 l'orso ha fatto ritorno sul posto, entrando nel recinto e mangiando la carcassa dell'animale. Si tratta probabilmente dello stesso giovane maschio monitorato nelle scorse settimane. Accortosi della presenza degli osservatori, l'esemplare ha dimostrato agilità e tranquillità, arrampicandosi e superando una recinzione metallica di circa due metri, per poi scendere e dileguarsi nel bosco.