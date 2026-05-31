Avvistato (di nuovo) un orso sull'Altopiano di Asiago

Nuovo avvistamento di un giovane orso maschio sull'Altopiano di Asiago, in Veneto. L'uccisione di due capre nel territorio comunale di Enego (Vicenza) aveva destato l'attenzione degli operatori della polizia provinciale di Vicenza e della Regione, che hanno svolto un sopralluogo. Per approfondire la questione, era stata installata una fototrappola in prossimità della carcassa di una delle capre predate. L'area circostante è stata monitorata durante la notte.
Alle ore 22.30 l'orso ha fatto ritorno sul posto, entrando nel recinto e mangiando la carcassa dell'animale. Si tratta probabilmente dello stesso giovane maschio monitorato nelle scorse settimane. Accortosi della presenza degli osservatori, l'esemplare ha dimostrato agilità e tranquillità, arrampicandosi e superando una recinzione metallica di circa due metri, per poi scendere e dileguarsi nel bosco.
Il luogo del nuovo avvistamento dista circa 11 chilometri in linea d'aria dall'ultima rilevazione con fototrappola avvenuta nei giorni scorsi, sempre nel margine orientale dell'Altopiano.