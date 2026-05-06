Automotive e nuova mobilità: il futuro "sbagliato" costa caro ai consumatori
Monopattini e car sharing restano di nicchia, l'elettrico cresce a macchia di leopardo e solo dove ci sono incentividi Caterina Ruggeri
Automotive e nuova mobilità. Le cifre degli analisti fotografano per l'Italia quello che viene definito un futuro "sbagliato" e che costa caro ai consumatori. Monopattini e car-sharing restano abitudini di nicchia, mentre l'elettrico cresce a macchia di leopardo ma solo grazie agli incentivi. Guardando al 2030 si attesterà intorno al 30% delle scelte degli automobilisti.