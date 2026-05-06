I dati

Automotive e nuova mobilità: il futuro "sbagliato" costa caro ai consumatori

Monopattini e car sharing restano di nicchia, l'elettrico cresce a macchia di leopardo e solo dove ci sono incentivi

di Caterina Ruggeri
06 Mag 2026 - 11:27
01:30 
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Automotive e nuova mobilità. Le cifre degli analisti fotografano per l'Italia quello che viene definito un futuro "sbagliato" e che costa caro ai consumatori. Monopattini e car-sharing restano abitudini di nicchia, mentre l'elettrico cresce a macchia di leopardo ma solo grazie agli incentivi. Guardando al 2030 si attesterà intorno al 30% delle scelte degli automobilisti. 
 

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